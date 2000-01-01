10.06 13:20 MIGnews.com

Израиль: эффективность процедур по лечению бесплодия растет

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Число случаев излечения бесплодия в Израиле растет, сообщает израильская газета Israel Hayom. Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе в национальной базе данных IVF, данное утверждение особенно верно для женщин старше 40 лет, которым сложнее забеременеть, чем более молодым женщинам.В настоящее время у 40-летних женщин беременность наступает после одного курса лечения в 16% случаев. Этот процент снижается до 11% для женщин в возрасте 41 года, до 8% в 42 года и до 3% в 43 года. У женщин в возрасте до 35 лет есть 33% шансов забеременеть после прохождения единоразового курса лечения.Сообщается, что показатель успеха для матерей в возрасте до 40 лет также увеличивается. В то же время частота беременностей двойней или тройней (такие беременности часто связывают с высоким риском для матери и/или ребенка) снижается.Информация основана на данных, собранных во всех местных клиниках IVF в период с 2017-го по 2018 год.В целом, в Израиле наблюдается самый высокий коэффициент рождаемости на Западе – 3,11 ребенка в месяц в 2016 году, согласно данным Центрального статистического бюро. В большинстве стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) общий коэффициент рождаемости в последние годы составлял менее 2,1 ребенка на одну мать.