10.06 23:25 MIGnews.com

Гранатовый сок повышает работоспособность

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Исследователи выяснили, что регулярное употребление гранатового сока защищает наш организм от стрессов и повышает работоспособность.Ученые провели исследование, участникам которого необходимо было ежедневно выпивать пол-литра гранатового сока в течение двух недель. В начале и в конце опыта специалисты измеряли пульс участников, а также попросили их заполнить анкету с целью выяснить эмоциональный настрой и впечатления от работы.Как показали результаты исследования, через две недели почти все респонденты испытывали энтузиазм, вдохновение по отношению к работе, сообщили об улучшении эмоционального состояния и снижении частоты пульса.Кроме того, испытуемые, которые выпивают по бутылке гранатового сока ежедневно, оказались менее склонны к образованию жировых отложений вокруг живота. У них также были снижены кровяное давление, что значительно уменьшает риск развития сердечных приступов, инсульта и почечной недостаточности.Исследователи уверяют, что гранатовый сок может помочь в борьбе в раком и препятствовать процессу старения, так как содержит много антиоксидантов.