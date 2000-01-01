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Гепатит С - эпидемиология и группы риска в Израиле | Фото:10.05 11:44   MIGnews.com

Гепатит С - эпидемиология и группы риска в Израиле

Проф. Зив Бен-Ари
Директор центра заболеваний печени
Медицинский центр "Шиба", Тель Ха-Шомер

Хроническая вирусная инфекция гепатита С является наиболее распространенной причиной возникновения хронических заболеваний печени. Около 115 миллионов человек в мире являются носителями этого вируса, и каждый год им заражаются еще 4 миллиона человек.
Гепатит С - эпидемиология и группы риска в Израиле | Фото:
Процент носителей вируса в Израиле оценивается в 1,5% - 2,0% населения, то есть около 100.000 носителей. Основная проблема связана с тем, что из общего числа носителей, только 25% диагностированы. То есть, около 75.000 человек в Израиле имеют этот вирус в своей крови и не знают об этом.

В проведенном несколько лет назад эпидемиологическом исследовании было обнаружено, что к группам риска, среди которых повышено распространение вируса, относятся:

- Лица, которым было проведено переливание крови до 1992 года (начиная с этого года и далее, донорская кровь в Израиле проверяется на наличие вируса).

- Репатрианты - выходцы из бывшего Советского Союза, у которых можно обнаружить высокое распространение вируса, около 2%-5% - возможно, в связи с использованием нестерильных игл в прошлом.

- Лица, употребляющие наркотики с помощью шприца.

Заболевание передается посредством проникновения крови человека, зараженного гепатитом С, в организм человека, не имеющего этого заболевания. Так что возможные пути заражения вирусом включают переливание крови и ее продуктов (только те, которые были получены до 1992 года), и использование нестерильных или не одноразовых игл. Кроме того, заражение может произойти половым путем (очень редко в моногамных отношениях), и если мать-носитель заражает новорожденного (3%-4%).
Гепатит С - эпидемиология и группы риска в Израиле | Фото:

Носителям вируса следует следить, чтобы их зубная щетка, бритвенный прибор или средства для ухода за ногтями оставались только их личными. С другой стороны, вирус не передается прикосновением, использованием общей посуды, через грудное вскармливание, объятием, поцелуем, через кашель или чихание. Кроме того, он не передается с пищей или водой.
Гепатит С - эпидемиология и группы риска в Израиле | Фото:

Тому, кто относиться к одной из вышеназванных групп риска, очень рекомендуется провериться на наличие вируса (да/нет) посредством простого анализа крови у лечащего врача.

Услуга для населения.
Информация предоставлена компанией Gilead совместно с Израильской ассоциацией изучения печени и Ассоциацией "Хэц" – Израильской организацией здоровья печени.
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