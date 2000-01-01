09.05 20:28 MIGnews.com

Меньше морщин – больше уверенности в себе!

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Чтобы ответить на эволюционирующий образ жизни, способствующий раннему старению кожи, Lancôme создала дневной крем RÉNERGIE MULTI-LIFT FULL SPECTRUM SPF 25, который борется не только с морщинами и потерей упругости, но и с появлением пигментных пятен и тусклого оттенка кожи лица.Эти проявления старения связаны с многозадачностью, а также со стрессом повседневной жизни и изменением климата. Данные факторы влияют на кожу и способствуют тому, что лаборатории Lancôme называют "Современное старение", феномен, который осознает все больше и больше женщин во всем миреВсего несколько лет назад морщины были главной заботой женщин. Тем не менее, темные пятна постепенно становятся центральным фокусом, до такой степени, что мы теперь склонны говорить, что "темные пятна - новые морщины". Чтобы женщинам больше не приходилось выбирать между корректором темных пятен и укрепляющим средством для ухода за кожей, RÉNERGIE предлагает беспрецедентное решение для решения всех проблем женщин, когда дело касается старения кожи лица.В RÉNERGIE MULTI-LIFT FULL SPECTRUM SPF 25 косметическая эффективность компонентов лифтинга объединяется с мощью коррекции темных пятен. Крем содержит новый активный ингредиент – особый экстракт льняного семени, что позволяет RÉNERGIE MULTI-LIFT FULL SPECTRUM SPF 25 влиять на общие признаки старения кожи: потерю упругости, морщины и темные пятна. Кожа становится гладкой, упругой и сияющей, и женщина может обрести новую уверенность в себе.Крем включает в себя солнцезащитный компонент SPF 25 и, поэтому, обеспечивает защиту от UVB и UVA лучей каждый день, чтобы предотвратить появление пигментных пятен.Легкая текстура несмотря на солнцезащитные фильтры SPF не перегружает кожу в течение дня. Придает коже ощущение комфорта, позволяет дышать и особенно подходит для городских условий жизни. Уникальный аромат RÉNERGIE добавляет чувственности текстуре. Сияние восстанавливается, кожа более упругая, цвет лица более ровный, повышается уверенность в себе.Все потребности женщин удовлетворяются, когда дело доходит до цвета лица и текстуры, от потери упругости до предотвращения темных пятен, в одной легкой формуле, которая является как ультрачувствительной, так и защитной, чтобы женщины могли наслаждаться всем, что может предложить жизнь.RÉNERGIE MULTI-LIFT FULL SPECTRUM SPF 25 можно приобрести в сети "Суперфарм".