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Меньше морщин – больше уверенности в себе! | Фото:09.05 20:28   MIGnews.com

Меньше морщин – больше уверенности в себе!

Чтобы ответить на эволюционирующий образ жизни, способствующий раннему старению кожи, Lancôme создала дневной крем RÉNERGIE MULTI-LIFT FULL SPECTRUM SPF 25, который борется не только с морщинами и потерей упругости, но и с появлением пигментных пятен и тусклого оттенка кожи лица.

Эти проявления старения связаны с многозадачностью, а также со стрессом повседневной жизни и изменением климата. Данные факторы влияют на кожу и способствуют тому, что лаборатории Lancôme называют "Современное старение", феномен, который осознает все больше и больше женщин во всем мире
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Всего несколько лет назад морщины были главной заботой женщин. Тем не менее, темные пятна постепенно становятся центральным фокусом, до такой степени, что мы теперь склонны говорить, что "темные пятна - новые морщины". Чтобы женщинам больше не приходилось выбирать между корректором темных пятен и укрепляющим средством для ухода за кожей, RÉNERGIE предлагает беспрецедентное решение для решения всех проблем женщин, когда дело касается старения кожи лица.

В RÉNERGIE MULTI-LIFT FULL SPECTRUM SPF 25 косметическая эффективность компонентов лифтинга объединяется с мощью коррекции темных пятен. Крем содержит новый активный ингредиент – особый экстракт льняного семени, что позволяет RÉNERGIE MULTI-LIFT FULL SPECTRUM SPF 25 влиять на общие признаки старения кожи: потерю упругости, морщины и темные пятна. Кожа становится гладкой, упругой и сияющей, и женщина может обрести новую уверенность в себе.

Крем включает в себя солнцезащитный компонент SPF 25 и, поэтому, обеспечивает защиту от UVB и UVA лучей каждый день, чтобы предотвратить появление пигментных пятен.

Легкая текстура несмотря на солнцезащитные фильтры SPF не перегружает кожу в течение дня. Придает коже ощущение комфорта, позволяет дышать и особенно подходит для городских условий жизни. Уникальный аромат RÉNERGIE добавляет чувственности текстуре. Сияние восстанавливается, кожа более упругая, цвет лица более ровный, повышается уверенность в себе.

Все потребности женщин удовлетворяются, когда дело доходит до цвета лица и текстуры, от потери упругости до предотвращения темных пятен, в одной легкой формуле, которая является как ультрачувствительной, так и защитной, чтобы женщины могли наслаждаться всем, что может предложить жизнь.
RÉNERGIE MULTI-LIFT FULL SPECTRUM SPF 25 можно приобрести в сети "Суперфарм".
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