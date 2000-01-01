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Ученые рассказали, чем полезна горячая ванна | Фото: Thinkstock11.05 02:45   MIGnews.com

Ученые рассказали, чем полезна горячая ванна

Британские ученые заявили, что смогли открыть способ замедления старения у людей.

Горячая ванна значительно снижает в организме человека уровень гормона стресса, вызывающий преждевременное старение.

Прежде чем подтвердить данную гипотезу ученые провели исследование.

Результат показал, что максимальный целебный эффект достигается, если человек будет иногда полностью погружаться в наполненную водой ванную. Повышение температуры тела улучшает кровообращение, а также успокаивает нервную систему.

В ходе исследований ученые также обнаружили, что горячая ванна значительно снижает уровень сахара в крови, что предупреждает диабет.
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