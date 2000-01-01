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Ученые выявили способность картофеля бороться с жиром | Фото: Thinkstock14.05 03:29   MIGnews.com

Картофель способен бороться с жиром

В обществе бытует мнение, что картофель способен привести к полноте. Люди, следящие за своим весом, старательно избегают этот продукт в рационе. Как оказалось, зря. Ученые опровергли устоявшееся мнение о вреде картофеля для фигуры. По мнению специалистов, данный корнеплод в правильных дозировках может даже способствовать похудению.

Американский научно-исследовательский институт смог установить, что содержащиеся в картофеле микроэлементы при грамотном расчете поглощаемых калорий позволяют привести силуэт человека в прекрасную форму. А выяснить это специалисты смогли благодаря социальному эксперименту. "Картофель помогает похудеть"
Так, ученые поделили добровольцев с лишним весом на три группы. Первым двум были предложены диеты со строго ограниченным набором продуктов. Третьей же было позволено питаться как заблагорассудится. При этом всем добровольцам надлежало употреблять в неделю 7 порций картофеля. За три месяца все испытуемые похудели практически на равное количество килограммов. Этот эксперимент показал, что бояться картофеля в своем рационе не стоит, ведь при его верном расчете фигура нисколько не пострадает.
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