11.04 03:29 MIGnews.com

Ученые выяснили, как убрать темные круги под глазами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Темные круги под глазами могут появляться вследствие множества причин. Это могут быть просто недостаток сна или усталость, но часто темные круги под глазами возникают из-за проблем с почками, нарушениями в сердечнососудистой системе. Кроме того, их появлению способствуют и вредные привычки, например, курильщики часто испытывают недостаток кислорода, что способствует расширению кровеносных сосудов в области глаз. Тем не менее, эксперты знают действенные методы избавиться от этого явления.Специалисты рассказали несколько методов по избавлению от темных кругов.В частности, что ученые отмечают, что темные круги под глазами часто появляются после использования тяжелых и плотных кремов на ночь. Они иногда не только не помогут справиться отеками, но и усложнят ситуацию. Поэтому после нанесения крема кожу обязательно следует промокать при помощи салфетки, чтобы избавиться от избыточного количества крема на коже. В этом случае кожа сможет свободно "дышать".Проблему может решить и использование льда. Его кусочком необходимо легко массировать круговыми движениями область вокруг глаз. Холод повысит тонус сосудов и уменьшит отечность. Можно делать массаж кожи под нижним веком, но он должен проводиться строго по правилам, после чего использовать специальный крем для век.Не стоит забывать и о режиме работы и отдыха, о необходимости обеспечить себе полноценный сон. Стоит сократить количество соли, контролировать работу почек, скорректировать свою диету. Есть также масса народных способов и рецептур масок и кремов для избавления от кругов под глазами.А, если все-таки экстренные меры не помогли, то можно воспользоваться специальными косметическими средствами, которые скроют на время круги под глазами. Однако стоит помнить, что эта мера временная и избавиться от проблемы она не поможет.