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Исследователи определили инкубационный период коронавируса 10.03 09:28   MIGnews.com

Первые признаки коронавируса появляются через пять дней

Ученые подтвердили, что в среднем симптомы коронавируса проявляются спустя пять дней с момента заражения.

Вирус Covid-19, который может вызвать лихорадку, кашель и проблемы с дыханием, распространяется по всему миру и уже затронула более 111 000 человек. Об этом сообщает BBC.

Команда исследователей из США проанализировала известные случаи из Китая и других стран, чтобы понять больше об этой болезни. У большинства людей симптомы проявляются примерно на пятый день после заражения.

Если у человека не появились симптомы болезни в течение 12 дней, то он вряд ли заболеет, однако все еще может быть заразным.

Исследователи рекомендуют людям, которые могут быть заразными - независимо от того, имеют они симптомы или нет - самостоятельно изолировать себя в течение 14 дней, чтобы не заражать других.


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