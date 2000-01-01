Первые признаки коронавируса появляются через пять дней
Ученые подтвердили, что в среднем симптомы коронавируса проявляются спустя пять дней с момента заражения.
Вирус Covid-19, который может вызвать лихорадку, кашель и проблемы с дыханием, распространяется по всему миру и уже затронула более 111 000 человек. Об этом сообщает BBC.
Команда исследователей из США проанализировала известные случаи из Китая и других стран, чтобы понять больше об этой болезни. У большинства людей симптомы проявляются примерно на пятый день после заражения.
Если у человека не появились симптомы болезни в течение 12 дней, то он вряд ли заболеет, однако все еще может быть заразным.
Исследователи рекомендуют людям, которые могут быть заразными - независимо от того, имеют они симптомы или нет - самостоятельно изолировать себя в течение 14 дней, чтобы не заражать других.