В США создали вакцину от коронавируса

Основанная в Техасе фирма генной инженерии Greffex разработала вакцину для борьбы с коронавирусом нового типа, который с бешенной скоростью распространяется по всему миру.
Компания скоро начнет тестировать препарат на животных, чтобы получить лицензию, передает Fox News.
Генеральный директор Greffex Джон Прайс рассказал, что компания "уверена в качестве вакцины", но следующие шаги зависят от того, каким образом поступит американское правительство. Greffex уже имеет опыт в разработке вакцин. Ранее фирма создала препарат для борьбы с респираторным синдромом на Ближнем Востоке (MERS) в 2012 году.
"Болезнь, с которой мы сейчас работаем, COVID-19, имеет огромное количество сходств с MERS. Так что мы смогли создать вакцину, использовав уже ранее полученные знания", – сказал Прайс.
Препарат не будет доступен по крайней мере в течение нескольких месяцев, так как прототип вакцины сначала должен быть испытан на животных. По словам Прайса, самым ранним сроком поступления лекарства на рынки станет конец текущего года, а самым поздним – через 18 месяцев.
"Но мы думаем, что сможем в зависимости от процесса утверждения правительства получить что-то в 2020 году. Процесс первого испытания на животных длится примерно четыре недели, а затем мы приступаем к испытаниям на людях. Это и есть та часть, которая будет определена правительством", – отметил он.