Коронавирус: вся Италия находится в изоляции

Италия была помещена под полную изоляцию из-за распространения коронавируса. Премьер-министр Джузеппе Конте объявил о расширении на всю территорию страны уже существующих на севере ограничений.
"Красные зоны теперь распространяются на всю территорию страны", - сказал он в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает CNN.
Премьер-министр заявил, что этот шаг был предпринят, чтобы защитить население от распространения коронавируса.
97 человек умерли от вызванной коронавирусом пневмонии с начала недели, в результате чего общее число смертей достигло 463. В настоящее время в стране зарегистрировано 9 172 случая, что является наибольшим из всех европейских стран.
В стране были объявлены ограничения на поездки в отдельные районы. Теперь же к ограничениям присоединились и вся остальная часть страны.
По словам координатора интенсивной терапии в кризисном отделении в северной части Ломбардии, система здравоохранения региона находится "в одном шаге от коллапса", несмотря на усилия по освобождению больничных коек.
"Теперь нас заставляют организовывать интенсивную терапию в коридорах", - сказал Антонио Пезенти.
"Мы освободили целые отделения больницы для приема больных людей", - добавил он.
Если вирус будет распространяться, в больницах окажется 18 000 пациентов.