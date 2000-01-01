10.03 21:22 MIGnews.com

Минздрав Катара временно запретил курение кальянов

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Минздрав Катара временно запретил курение кальянов в ресторанах и кофейнях в связи с эпидемией коронавируса.Ранее запрет на курение кальянов в общественных местах ввел Кувейт, все из-за коронавируса.Министерство здравоохранения персидских стран опасается, что мундштуки, которые используются в кальянах, могут стать источником распространения коронавируса.Стоит отметить, что курение кальяна - это популярная народная традиция в арабских странах, и арабские страны Персидского залива не исключение.