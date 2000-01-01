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Минздрав Катара временно запретил курение кальянов 10.03 21:22   MIGnews.com

Минздрав Катара временно запретил курение кальянов

Минздрав Катара временно запретил курение кальянов в ресторанах и кофейнях в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее запрет на курение кальянов в общественных местах ввел Кувейт, все из-за коронавируса.

Министерство здравоохранения персидских стран опасается, что мундштуки, которые используются в кальянах, могут стать источником распространения коронавируса.

Стоит отметить, что курение кальяна - это популярная народная традиция в арабских странах, и арабские страны Персидского залива не исключение.


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