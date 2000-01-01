10.03 21:22 MIGnews.com
Минздрав Катара временно запретил курение кальянов
Минздрав Катара временно запретил курение кальянов в ресторанах и кофейнях в связи с эпидемией коронавируса.
Ранее запрет на курение кальянов в общественных местах ввел Кувейт, все из-за коронавируса.
Министерство здравоохранения персидских стран опасается, что мундштуки, которые используются в кальянах, могут стать источником распространения коронавируса.
Стоит отметить, что курение кальяна - это популярная народная традиция в арабских странах, и арабские страны Персидского залива не исключение.
Поделиться
Все по теме
Комментарии