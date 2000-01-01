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В КНДР около 200 солдат погибли от коронавируса 10.03 21:08   MIGnews.com

В КНДР около 200 солдат погибли от коронавируса

Сотни северокорейских солдат погибли от коронавируса, еще несколько тысяч военнослужащих находятся на карантине, однако власти КНДР официально утверждают, что эпидемия не проникла в страну.

По данным южнокорейского новостного агентства Daily NK , вирус COVID-19 стал причиной гибели 180 северокорейских солдат в течение января и февраля, еще 3700 военнослужащих помещены в карантин. Об этом сообщает издание Business Insider.

Сообщается, что всего в КНДР было изолировано почти 10 000 человек с подозрением на коронавирус, 4000 из которых были выпущены, так как у них не подтвердились симптомы заболевания.

Несмотря на это, правительство Северной Кореи утверждает от отсутствии вспышки коронавируса в стране.


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