В КНДР около 200 солдат погибли от коронавируса

Сотни северокорейских солдат погибли от коронавируса, еще несколько тысяч военнослужащих находятся на карантине, однако власти КНДР официально утверждают, что эпидемия не проникла в страну.
По данным южнокорейского новостного агентства Daily NK , вирус COVID-19 стал причиной гибели 180 северокорейских солдат в течение января и февраля, еще 3700 военнослужащих помещены в карантин. Об этом сообщает издание Business Insider.
Сообщается, что всего в КНДР было изолировано почти 10 000 человек с подозрением на коронавирус, 4000 из которых были выпущены, так как у них не подтвердились симптомы заболевания.
Несмотря на это, правительство Северной Кореи утверждает от отсутствии вспышки коронавируса в стране.