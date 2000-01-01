Коронавирус отступает: в Ухане закрыли 14 спецбольниц
В эпицентре распространения коронавируса Ухане закрыли 14 временных больниц, которые были построены специально для пациентов с COVID-19.
Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Дело в том, что большинство пациентов выздоровели и были выписаны, потому в содержании медицинских учреждений нет необходимости. Тех, кто нуждается в дальнейшем лечении перевели в другие больницы.
Специально построенные больницы для инфицированных коронавирусом начали открывать в Ухане с 5 февраля. В медучреждениях лечили более 12 тысяч человек. В городе продолжают работать вокзалы, аэропорт, общественный транспорт и общественные учреждения.