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Коронавирус отступает: в Ухане закрыли 14 спецбольниц | Фото:10.03 10:30   MIGnews.com

Коронавирус отступает: в Ухане закрыли 14 спецбольниц

В эпицентре распространения коронавируса Ухане закрыли 14 временных больниц, которые были построены специально для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Дело в том, что большинство пациентов выздоровели и были выписаны, потому в содержании медицинских учреждений нет необходимости. Тех, кто нуждается в дальнейшем лечении перевели в другие больницы.

Специально построенные больницы для инфицированных коронавирусом начали открывать в Ухане с 5 февраля. В медучреждениях лечили более 12 тысяч человек. В городе продолжают работать вокзалы, аэропорт, общественный транспорт и общественные учреждения.


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