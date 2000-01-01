11.03 03:23 MIGnews.com

Ученые выяснили, сколько человеку нужно загорать

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Испанские ученые установили, что риск получить отрицательное воздействие от пребывания на солнце можно свести к минимуму, если загорать в определенном режиме.Эксперты подсчитали норму потребления солнечных лучей. Здесь важно учитывать не только продолжительность солнечной ванны, но и время года.В данном случае исследователи рассматривали загар как способ пополнения запасов витамина D, важного в обмене веществ, особенно на этот момент нужно обратить внимание девушкам.Чтобы обеспечить себе так называемый витаминный загар, весной и летом нужно пребывать на солнце 20 минут в первой половине дня и 20 минут - во второй. При этом тело должно быть открыто на 25%. Зимой нужно открывать кожу на 10% и гулять на солнце более двух часов. Осенью можно ограничиться получасовой прогулкой на солнце.