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Коронавирус: подтверждена информация о заболевшем украинце 10.02 09:50   MIGnews.com

Коронавирус: подтверждена информация о заболевшем украинце

Министерство здравоохранения подтвердило информацию о заражении коронавирусом находящегося на борту лайнера Diamond Princess в Японии гражданина Украины.

По данным ведомства, в настоящее время зараженный коронавирусом украинец снят с круизного лайнера и доставлен в японскую больницу, где не менее 14 дней будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Также сообщается, что Госпогранслужба располагает данными данные всех 25 находящихся на борту лайнера Diamond Princess украинцев, однако данные зараженные коронавирусом гражданина не разглашаются.

"По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдения. Дата возвращения их в Украину еще не определена", - резюмировали в Минздраве.


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