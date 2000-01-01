10.02 09:50 MIGnews.com

Коронавирус: подтверждена информация о заболевшем украинце

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Министерство здравоохранения подтвердило информацию о заражении коронавирусом находящегося на борту лайнера Diamond Princess в Японии гражданина Украины.По данным ведомства, в настоящее время зараженный коронавирусом украинец снят с круизного лайнера и доставлен в японскую больницу, где не менее 14 дней будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.Также сообщается, что Госпогранслужба располагает данными данные всех 25 находящихся на борту лайнера Diamond Princess украинцев, однако данные зараженные коронавирусом гражданина не разглашаются."По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдения. Дата возвращения их в Украину еще не определена", - резюмировали в Минздраве.