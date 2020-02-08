10.02 22:29 MIGnews.com

Миллиардер из Китая: в КНР лгут о последствиях коронавируса

Chinese Goverment is hiding the truth about #coronavirus deaths and confirmed cases are way more then they say..

pic.twitter.com/iNLnvwNjb8 — Tommaso Scelzo (@TScelzo) February 8, 2020

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Истинное число людей, зараженных новым коронавирусом, намного выше, чем официальные данные китайского правительства.Такое заявление сделал китайский миллиардер и один из богатейших людей КНР Го Вэньгуй в комментарии "Голос Америки".Миллиардер сослался на сайт Tencet, где цифры сильно превышают те, что представлены правительством: более 50 тысяч человек погибли, 1200 трупов кремировались ежедневно в течение последних двух с половиной недель."Заражено более полутора миллионов человек, и власти скрывают от вас правду", – объявил он.Официально количество погибших от коронавируса – 910, из которых 908 – в самом Китае, а число инфицированных – 40 614.