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Миллиардер из Китая: в КНР лгут о последствиях коронавируса | Фото:10.02 22:29   MIGnews.com

Миллиардер из Китая: в КНР лгут о последствиях коронавируса

Истинное число людей, зараженных новым коронавирусом, намного выше, чем официальные данные китайского правительства.

Такое заявление сделал китайский миллиардер и один из богатейших людей КНР Го Вэньгуй в комментарии "Голос Америки".

Миллиардер сослался на сайт Tencet, где цифры сильно превышают те, что представлены правительством: более 50 тысяч человек погибли, 1200 трупов кремировались ежедневно в течение последних двух с половиной недель.

"Заражено более полутора миллионов человек, и власти скрывают от вас правду", – объявил он.

Официально количество погибших от коронавируса – 910, из которых 908 – в самом Китае, а число инфицированных – 40 614.



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