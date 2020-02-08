Миллиардер из Китая: в КНР лгут о последствиях коронавируса
Истинное число людей, зараженных новым коронавирусом, намного выше, чем официальные данные китайского правительства.
Такое заявление сделал китайский миллиардер и один из богатейших людей КНР Го Вэньгуй в комментарии "Голос Америки".
Миллиардер сослался на сайт Tencet, где цифры сильно превышают те, что представлены правительством: более 50 тысяч человек погибли, 1200 трупов кремировались ежедневно в течение последних двух с половиной недель.
"Заражено более полутора миллионов человек, и власти скрывают от вас правду", – объявил он.
Официально количество погибших от коронавируса – 910, из которых 908 – в самом Китае, а число инфицированных – 40 614.