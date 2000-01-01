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Кто спасет медицину от самоубийства? | Фото: Кахоль Лаван10.02 14:17   MIGnews.com

Кто спасет медицину от самоубийства?

Недавно в больнице «Сорока» покончил с собой врач. Четвертое самоубийство в этой больнице за полтора года! Администрация «Сороки», конечно, не хочет огласки, расследований, да и сама в шоке – поэтому в официальных объяснениях говорится о склонности погибшего к суициду...

Даже не сведущий в медицине человек знает, что добровольному уходу из жизни могут способствовать стрессы, длительное нервное напряжение, накопившаяся усталость. Вот это ближе к истине. «Сорока» - практически единственная большая больница на юге страны, из-за чего ее персонал подвергается огромным физическим и моральным перегрузкам. Но и в других больницах ситуация принципиально не отличается. Просто «Сорока» ближе всех подошла к тому кризису, на пороге которого стоит вся израильская система здравоохранения!

Каждому израильтянину известно, что даже к семейному врачу он не попадет сразу, а очереди к специалистам, на обследования и операции надо ждать месяцами! Пациенты больниц давно не ропщут из-за того, что в нужный момент рядом нет медсестер и врачей. У всех этих проблем общая причина: государство недостаточно тратит на здравоохранение, а точнее, медицинская помощь страдает от дефицита внимания! Ситуация запущена!

Из-за развала системы здравоохранения в Израиле ежегодно умирает 5000 человек. Из-за нехватки врачей. Из-за загруженности больниц. Из-за инфекций.
У нас всего 3 больничные койки на 1000 человек, по сравнению с 5 в странах OECD. У нас всего 5 медсестер и медбратьев на 1000 человек, а в Словении, например, 10 - в 2 раза больше!

Израиль на 30 месте из 38 по доле затрат на здравоохранение в госбюджете. У нас 4,9 установок MRI и 9,7 аппаратов CT на миллион человек, в странах OECD соответственно - 5,8 и 24,7!

Трудно ждать улучшений в сфере здравоохранения, так как финансирование этой области из госбюджета для прошлого правительства не являлось «приоритетным» и почти не менялось. На сегодняшний день только у партии «Кахоль-Лаван» есть конкретная и экономически обоснованная программа радикального улучшения положения в медицине.

Программа предусматривает:

Выделение на здравоохранение дополнительных 12,5 миллиардов шекелей в ближайшие 5 лет. Откуда взять деньги? Первое - правильно расставлять приоритеты! В первую очередь бюджет должен идти на главные для всех израильтян сферы (здравоохранение и образование, доступное жилье, пенсионное обеспечение), а не на удовлетворение узких коалиционных интересов мелких партий.

Важный источник доходов - прибыль от добычи газа. Правительство, созданное «Кахоль-Лаван», направит миллиарды шекелей на реализацию программы по улучшению качества медицинского обслуживания:

Строительство двух новых больниц – на юге и на севере.

Создание 2500 дополнительных койкомест в больницах в течение 4 лет.

Выделение 500 новых ставок врачей в год, увеличение штата медсестер и медбратьев на 1500 за 3 года.

Наше здравоохранение, как ни парадоксально звучит, само нуждается в лечении. И пока пациента еще можно спасти, надо действовать.

В наших силах изменить ситуацию – достаточно на выборах 2 марта проголосовать за тех, кто считает здоровье израильтян одним из своих главных приоритетов.

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