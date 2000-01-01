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Лайнер коронавируса: израильтянка с подозрением на борту | Фото:10.02 14:06   MIGnews.com

Лайнер коронавируса: на борту - израильтянка с подозрением

У израильтянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии, есть подозрения на коронавирус.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Израиля.

В частности, у женщины поднялась температура. Она уже сдала все необходимые анализы и теперь ждет результатов.

Всего на борту находятся 3700 человек, включая членов экипажа. Пассажирам запрещено выходить из своих кают в целях безопасности.


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