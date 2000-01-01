11.02 02:30 MIGnews.com

ВОЗ: нынешняя ситуация с коронавирусом – верхушка айсберга

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что существует опасность более быстрого распространения коронавируса нового типа.Об этом он написал на своей странице в Twitter."Есть несколько случаев передачи вируса 2019nCoV людьми, которые не были в Китае. Появление небольшого числа таких случаев может свидетельствовать о возможности более широкой передачи инфекции в других странах; короче говоря, мы, возможно, видим только верхушку айсберга", — отметил он.По словам главы ВОЗ, темпы распространения вируса за пределами Китая кажутся пока незначительными, однако они могут увеличиться."Сдерживание остается нашей целью, но все страны должны воспользоваться возможностями, которые предоставляет стратегия сдерживания, чтобы подготовиться к возможному проникновению вируса", — подчеркнул он.