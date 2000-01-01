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Лайнер коронавируса с израильтянами: 130 случай заражения | Фото:10.02 18:30   MIGnews.com

Лайнер коронавируса: уже 136 случаев заражения

Количество людей, зараженных коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, достигло 136.

Об этом сообщает японское новостное агентство Kyodo.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии рассматривает возможность тестирования всех находящихся на борту лайнера после окончания двухнедельного карантина. Пассажиры и экипаж смогут покинуть изоляцию по итогам анализов.

Всего на борту находятся 3700 человек, включая членов экипажа. Пассажирам запрещено выходить из своих кают в целях безопасности.


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