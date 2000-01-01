Лайнер коронавируса: уже 136 случаев заражения

Количество людей, зараженных коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, достигло 136.
Об этом сообщает японское новостное агентство Kyodo.
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии рассматривает возможность тестирования всех находящихся на борту лайнера после окончания двухнедельного карантина. Пассажиры и экипаж смогут покинуть изоляцию по итогам анализов.
Всего на борту находятся 3700 человек, включая членов экипажа. Пассажирам запрещено выходить из своих кают в целях безопасности.