10.02 18:30 MIGnews.com

Лайнер коронавируса: уже 136 случаев заражения

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Количество людей, зараженных коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, достигло 136.Об этом сообщает японское новостное агентство Kyodo.Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии рассматривает возможность тестирования всех находящихся на борту лайнера после окончания двухнедельного карантина. Пассажиры и экипаж смогут покинуть изоляцию по итогам анализов.Всего на борту находятся 3700 человек, включая членов экипажа. Пассажирам запрещено выходить из своих кают в целях безопасности.