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Вылечили кариес с помощью препарата от болезни Альцгеймера | Фото: Thinkstock13.01 03:28   MIGnews.com

Вылечили кариес с помощью препарата от болезни Альцгеймера

Ученые выяснили, что препарат от болезни Альцгеймера способен запустить процесс регенерации тканей зуба и вылечить кариес. Об открытии рассказывается в журнале Scientific Reports.

Ранее препарат “Тидеглусиб” проходил клинические испытания как лекарство от болезни Альцгеймера. Теперь оказалось, что он способствует восстановлению зубов – препарат активирует стволовые клетки в пульпе, из-за чего в пораженных областях образуется дентин – твердая ткань зуба, составляющая его основную часть.

При повреждении зуба или возникновении кариеса образуется тонкий слой дентина, предохраняющий пульпу от проникновения инфекции. С серьезными повреждениями организм самостоятельно справиться не может, поэтому стоматологи удаляют пораженные ткани и ставят в образовавшиеся отверстия пломбы. Однако, как отмечают исследователи, наилучшим способом лечения все же будет регенерация – восстановление тканей зуба вместо замещения их инородным материалом.

Препарат показал хорошие результаты при заживлении зубов у мышей. Не исключено, что в скором времени он будет использоваться в стоматологической практике, ведь он уже прошел испытания на людях, хотя и в качестве лекарства от другого заболевания.
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