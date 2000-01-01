Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Ученые рассказали, как полнолуние влияет на сон детей | Фото: Thinkstock10.01 22:40   MIGnews.com

Ученые рассказали, как полнолуние влияет на сон детей

Канадские ученые выяснили, какое влияние оказывает полнолуние на детский сон и общее состояние ребенка и его здоровье.

В ходе исследований специалисты обнаружили, что в полнолуние дети обычно плохо спят. Особенно сильное влияние оказывает полная Луна на самых маленьких. В ходе эксперимента подтвердились данные, что часто в полнолуние у детей тревожный сон, они также плохо засыпают. Кроме того, детский сон может сократиться на пять минут. Даже такого непродолжительного по времени недостатка сна хватит, чтобы негативно отразиться на состоянии ребенка.

Ученые связывают это со свечением, исходящим от полной Луны, которое мешает нормальному сну.

В эксперименте исследователей приняли участие 5,8 тысячи детей от 9 до 11 лет разных национальностей и социальных групп. Дети спали вместе с акселерометрами, которые считывают движение тела во сне.

При этом на сон взрослых людей полнолуние обычно не оказывает значительного влияния.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:08
Значит не гей: Криштиану Роналду вывел в свет новую подружку
21:59
Джоли и Питт наймут частного судью, который их разведет
21:32
Посол США переедет в столицу, лишив посольство в Тель-Авиве?
20:57
Борис Джонсон простил посольство Израиля за "идиота"
19:50
США готовят санкции к России
19:36
Шойгу: глава Пентагона перепутал страну
19:24
Каждый пятый еврей Израиля считает Обаму своим другом
19:10
Власти Мексики не намерены строить стену на границе
18:46
В Алабаме неизвестный захватил заложников в банке
18:44
Нетаниягу отказался приезжать на инаугурацию Трампа
18:14
Премьер провел заседание по борьбе с палестинским террором
18:10
При взрывах у посольства РФ в Кабуле погибли 27 человек
17:54
Разыскивается: Няня в кругосветное путешествие за $1500
17:43
При обрушении крыши в мечети Стамбула погибли три человека
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus