10.01 22:40 MIGnews.com

Ученые рассказали, как полнолуние влияет на сон детей

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Канадские ученые выяснили, какое влияние оказывает полнолуние на детский сон и общее состояние ребенка и его здоровье.В ходе исследований специалисты обнаружили, что в полнолуние дети обычно плохо спят. Особенно сильное влияние оказывает полная Луна на самых маленьких. В ходе эксперимента подтвердились данные, что часто в полнолуние у детей тревожный сон, они также плохо засыпают. Кроме того, детский сон может сократиться на пять минут. Даже такого непродолжительного по времени недостатка сна хватит, чтобы негативно отразиться на состоянии ребенка.Ученые связывают это со свечением, исходящим от полной Луны, которое мешает нормальному сну.В эксперименте исследователей приняли участие 5,8 тысячи детей от 9 до 11 лет разных национальностей и социальных групп. Дети спали вместе с акселерометрами, которые считывают движение тела во сне.При этом на сон взрослых людей полнолуние обычно не оказывает значительного влияния.