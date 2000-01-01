Ученые: курение может вызвать диабет у беременных

Ежегодно от 2 до 10% беременных в США страдают от этого заболевания. Оно может вызывать высокое давление во время беременности, ранние и, возможно, преждевременные роды.
У ребенка также может быть низкий уровень сахара в крови, а также может развиться диабет 2 типа в более позднем возрасте.
Исследование показало, что курящие женщины имели почти на 50% больше риска развития гестационного диабета. Даже у тех, кто бросил вредную привычку непосредственно перед беременностью, риск развития заболевания был на 22% выше, чем у тех, кто "завязал" за два года до этого.