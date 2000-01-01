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Ученые: курение может вызвать диабет у беременных | Фото:09.12 17:22   MIGnews.com

Ученые: курение может вызвать диабет у беременных

Курение во время беременности увеличивает риск развития гестационного диабета, что может вызвать осложнения при родах.

К такому выводу пришли израильские и американские ученые, передает The Times of Israel.

Ежегодно от 2 до 10% беременных в США страдают от этого заболевания. Оно может вызывать высокое давление во время беременности, ранние и, возможно, преждевременные роды.

У ребенка также может быть низкий уровень сахара в крови, а также может развиться диабет 2 типа в более позднем возрасте.

Исследование показало, что курящие женщины имели почти на 50% больше риска развития гестационного диабета. Даже у тех, кто бросил вредную привычку непосредственно перед беременностью, риск развития заболевания был на 22% выше, чем у тех, кто "завязал" за два года до этого.


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