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Британский Минздрав передает Amazon данные о гражданах 09.12 12:38   MIGnews.com

Британский Минздрав передает Amazon данные о гражданах

Amazon был предоставлен доступ к данным системы здравоохранения Великобритании в соответствии с условиями контракта с Министерством здравоохранения и социального обеспечения.

Полные данные о состоянии здоровья граждан Великобритании настоящее время безвозмездно переданы Amazon в рамках спорной сделки между американской корпорацией и Департаментом здравоохранения и социального обеспечения. Об этом сообщает Independent.

Несмотря на то, что данные об отдельных пациентах не предоставляются компании, Amazon сможет извлечь прибыль благодаря доступу к ряду данных системы здравоохранения Великобритании.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок приветствовал сделку с Amazon как способ помочь пациентам получать медицинские консультации при помощи таких технологий как Alexa, которая использует алгоритм Amazon для ответа на заданный пользователем вопрос.

Участники из Privacy International получили копию договора, воспользовавшись законодательством в сфере свободы информации. Полный текст контракта показывает, что условия сделки выходят далеко за рамки медицинских советов для пользователей Alexa.

Компания сможет получить доступ ко всей "медицинской информации, включая все без ограничения симптомы, причины и определения, а также данным, информации и другим материалам, защищенным авторским правом", которой располагает британское Министерство здравоохранения.

По условиям контракта, Amazon имеет право на разностороннее использование этих данных, а не предоставление консультаций пользователям из Великобритании.

Также ведомство не имеет право публиковать информацию без согласования с Amazon.


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