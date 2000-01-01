09.12 12:11 MIGnews.com

EMS Worldwide - эксклюзивный медицинский сервис в Израиле

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Сегодня в Израиле есть много фирм, занимающихся медицинским туризмом. Почему же все чаще и чаще пациенты выбирают именно "Эксклюзивный медицинский сервис”? Главное отличие в том, что компания "Эксклюзивный медицинский сервис" - не посредническая компания! Все время своего пребывания в Израиле пациент получает квалифицированное врачебное сопровождение. Именно это принципиально отличает подход д-ра Алона, врача-специалиста с более чем сорокалетним опытом работы, от подхода других компаний.Компания работает с лучшими медицинскими учреждениями Израиля и связана с медицинскими центрами других стран, в том числе и России.Среди услуг EMS Worldwide - квалифицированное врачебное сопровождение пациентов в Израиле, составление плана обследования, выбор медицинского учреждения, виртуальные кабинеты, профилактические обследования, консультирование пациентов для получения экспертного мнения, мониторинг хронических пациентов.Консультанты компании, как постоянно с ней работающие, так и приглашаемые по мере индивидуальной необходимости, являются специалистами самого высокого уровня, которым под силу решить сложные медицинские проблемы.Ведущий пациента врач вместе с пациентом посещает консультантов, составляет план обследования и лечения, помогает выбрать медицинское учреждение. Предварительно изучив историю пациента, ведущий врач представляет ее консультанту на "медицинском" языке, правильно излагая подробности и укладываясь в отведенное для встречи время (чего ни сам пациент, ни посредник без медицинского образования сделать бы не смогли). Врач видит общую картину состояния здоровья пациента и при изложении информации консультанту заботится о том, чтоб никакие мелочи не были упущены. После консультации сопровождающий врач в обратном порядке “переводит” для пациента информацию, полученную у специалиста, преподносит ее в более доступной форме, понимает все тонкости, готов компетентно ответить на любые вопросы.Кстати, д-р Алон не использует слово клиент. Отношения, которые он декларирует — это “врач-пациент”, а не “посредник-клиент”. Каждое обращение в компанию — это индивидуальный путь. Каждый пациент - становится “единственным пациентом”, а его лечение - первоочередной задачей, выше которой на этот момент не существует.очень широк и распространяется на совершенно разные области медицины - педиатрия, гериатрия, хирургия, онкология, кардиология и даже косметология.По завершении пребывания и курса лечения, каждый пациент получает папку, в которой собраны результаты обследования и лечения. Кроме этого, пациенту обязательно будет предложен план дальнейшего наблюдения. По желанию пациента возможно снабдить его набором постоянно принимаемых лекарств на определенный период времени.Кроме высоко профессионального медицинского обслуживания пациентам и их сопровождающим оказывается всестороннее содействие в решении организационных и бытовых вопросов, связанных с пребыванием в Израиле, в использовании часов досуга для ознакомления с достопримечательностями и культурными ценностями, организации индивидуальных туров и экскурсий.При первичном обращении - по телефону или электронной почте - пациента попросят изложить суть возникшей проблемы, переслать результаты проведенных медицинских исследований (лабораторных, аппаратных, гистологических и др.), медицинские заключения. Эти материалы будут переданы консультантам компании для определения дальнейшей врачебной тактики.Следующий этап - построение предварительного плана обследования или лечения в соответствии с предоставленным материалом. План включает в себя временные аспекты, а также предварительную калькуляцию - то есть пациент на этом этапе уже может представить себе, с какими расходами будет связано лечение.Сегодня компания EMS Worldwide предлагает новую современную услугу -, в рамках которой высококвалифицированные израильские врачи - специалисты проводят интернет-консультации пациентов.Бесспорно, многие области медицины требуют тактильного контакта врача с пациентом. Но есть ряд областей, в которых есть возможность получить виртуальную консультацию и предоставить пациенту план лечения удаленно. Важнейшей особенностью таких консультаций является заблаговременная подготовка специалиста к ним. До проведения консультации врач изучает присланные пациентом медицинские материалы (данные лабораторных и диагностических исследований) и знакомится с историей болезни, что в разы повышает эффективность онлайн-консультации.Более того, компания "Эксклюзивный медицинский сервис" предлагает своим пациентам виртуальные кабинеты, где можно получить не просто разовую консультацию, а длительный мониторинг израильских специалистов. Например, диабетологический кабинет, где консультируют врач, медсестра и диетолог. Пациент приобретает абонемент и, следуя определенному плану, встречается онлайн с этими специалистами. Таким образом, его состояние здоровья отслеживается регулярно и максимально качественно.Дополнительную информацию о компании и ее услугах можно получить на сайте