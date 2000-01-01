Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Медики объяснили опасность пассивного отдыха | Фото:10.11 07:16   MIGnews.com

Медики объяснили опасность пассивного отдыха

Резкое снижение физической активности вызывает негативные последствия для здоровья уже через две недели.

К такому выводу пришли ученые из университета Ньюкасла рассказав о своих исследованиях на конгрессе Европейской ассоциации по изучению диабета.

По их данным, резкое снижение привычного уровня активности всего за две недели приводит к ухудшению основных показателей здоровья, а также увеличению объема талии.

Специалисты рассказали о своем эксперименте, в котором приняли участие 28 добровольцев, средний возраст которых составил 32 года. Все они были здоровы, имели индекс массы тела в пределах нормы и обычно проявляли «среднюю» физическую активность. То есть, они проходили в день около десяти тысяч шагов и занимались спортом 1-2 часа в неделю.

Добровольцам предложили резко снизить их физическую активность. В течение двух недель они делали всего около 1,5 тысяч шагов в день. После участники эксперимента прошли различные тесты.

За две недели у испытуемых вырос объем талии – в среднем на 0,8 сантиметра. У них на 0,5% вырос объем жировой ткани, а также повысился уровень триглицеридов в крови и выросла резистентность к инсулину. Кроме того, добровольцы стали на 4% хуже справляться с физическими нагрузками. То есть, у них вырос риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а, значит, и риск преждевременной смерти.

Когда добровольцы вернулись к своей обычной жизни, через несколько недель все их показатели вернулись к изначальному состоянию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:51
Иерусалим: Десятки арабов ранены в столкновениях с полицией  
07:41
Выборы в ПА: в ФАТХ определили кандидата
07:27
Регев: Нетаниягу предотвратил развал правого блока
06:12
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:08
Из смертельно-больной Заворотнюк выбивают долги
03:44
Диетологи рассказали о волшебных свойствах черного перца
02:31
В Instagram больше никто не увидит чужих лайков
01:18
Джонсона засняли со шваброй в магазине  
23:08
Эрдоган поговорил с Путиным о Сирии: что известно
22:05
Меркель обратилась к Европе: защищайте демократию
21:33
Ликуд на ультиматум Либермана: ничего нового
21:04
Израиль: прогресса с ХАМАСом по обмену заключенными нет
20:35
Палестинцы против канатной дороги: "уничтожит наследие"
20:17
Либерман предъявит ультиматум Нетаниягу и Ганцу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus