10.11 03:44 MIGnews.com

Диетологи рассказали о волшебных свойствах черного перца

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Черный перец занимает лидирующие позиции в списке популярнейших приправ в рационе человека.Эта пищевая добавка обладает мощными свойствами антиоксиданта, помогающими сражаться со свободными радикалами, таким образом, защищая сердечно-сосудистую систему, печень и другие органы от различных заболеваний.Свободные радикалы – молекулярные частицы, способствующие мутациям ДНК, провоцируя тем самым развитие опухолей. Чтобы этого не допустить стоит отказаться от вредных привычек и уделить внимание правильному питанию.В специи, которую мы привыкли добавлять в блюда для остроты и баланса вкуса, содержится соединение пиперин, которое способно понижать уровень "плохого" холестерина.Мало того, перец оказывает сильное влияние на очищение верхних дыхательных путей, помогая справиться не только с насморком, но и с бронхитом. Входящий в состав специи пиперин оказывает отхаркивающее действие, он удаляет мокроту из легких и способствует скорейшему избавлению от инфекции. Также с помощью перца можно избавиться от болей в суставах и отёков.Пиперин из черного перца также позитивно воздействует на функционал мозга. Результаты некоторых исследований доказали, что этот компонент идет на пользу пациентам, у которых болезни Альцгеймера и Паркинсона.Самая популярная специя оказывает положительное влияние и на пищеварительную систему. Черный перец способствует развитию "хороших" бактерий, тем самым укрепляет иммунитет и защищает его от различных вирусов. Кроме того, перец рекомендуется для спортсменов и людей, соблюдающих диету, которые хотят "повысить" обмен веществ.