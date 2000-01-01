Кому вредны мандарины: ответ диетолога

Людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта, гастрита или повышенной кислотности, необходимо избегать употребления мандаринов.
Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в комментарии газете "Вечерняя Москва".
Она предостерегла от поглощения мандаринов на голодный желудок и от заваривания корочек, так как они могут быть обработаны противогрибковыми средствами, что негативно скажется на здоровье.
"Также лучше не пить сок, а употреблять весь мандарин целиком", – отметила Соломатина.
По словам диетолога, людям без вышеперечисленных заболеваний мандарины можно и нужно употреблять, так как они содержат большое количество витаминов, микро-, макроэлементов и антиоксидантов. Особенно это стоит делать в сезон вирусных инфекций.
В среднем, безопасное количество плодов в день – 1-2, однако это также зависит от состояния здоровья человека и количества потребляемых сахаров.