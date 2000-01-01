09.11 10:37 MIGnews.com

Ученые: соль является врагом нормального веса

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Употребление продуктов с высоким содержанием соли способствует увеличению веса и негативно влияет на кишечник.К такому выводу пришли ученые из Университета Вандербильта, передает The Journal of Clinical Investigation.По словам исследователей, избыточное потребление соли сопряжено с увлечением потребления нездоровой пищи. Люди, злоупотребляющие добавкой, являются также потребителями таких продуктов, как копченое мясо, колбаса и сосиски, соленые орехи, плавленые сыры и прочее."В дополнение к упакованному и деликатесному мясу некоторые консервированные и замороженные продукты, от бобов до овощей, могут иметь очень высокий уровень соли, поэтому всегда читайте этикетки и состав", – сказано в докладе.Ученые также рекомендуют искать и выбирать продукты с минимальным количеством натрия, либо промывать продукты холодной проточной водой для удаления соли.