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Ученые: соль является врагом нормального веса | Фото:09.11 10:37   MIGnews.com

Ученые: соль является врагом нормального веса

Употребление продуктов с высоким содержанием соли способствует увеличению веса и негативно влияет на кишечник.

К такому выводу пришли ученые из Университета Вандербильта, передает The Journal of Clinical Investigation.

По словам исследователей, избыточное потребление соли сопряжено с увлечением потребления нездоровой пищи. Люди, злоупотребляющие добавкой, являются также потребителями таких продуктов, как копченое мясо, колбаса и сосиски, соленые орехи, плавленые сыры и прочее.

"В дополнение к упакованному и деликатесному мясу некоторые консервированные и замороженные продукты, от бобов до овощей, могут иметь очень высокий уровень соли, поэтому всегда читайте этикетки и состав", – сказано в докладе.

Ученые также рекомендуют искать и выбирать продукты с минимальным количеством натрия, либо промывать продукты холодной проточной водой для удаления соли.


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