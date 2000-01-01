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Стало известно, как предотвратить раннюю смерть | Фото:10.10 03:33   MIGnews.com

Стало известно, как предотвратить раннюю смерть

Исследователи из Уппсальского университета в Швеции выяснили, хозяева собак реже умирают от повторного сердечного приступа или инсульта.

К такому выводу ученые пришли на основании многолетнего исследования, передает Мedical news today.

"Результаты, основанные на предыдущих исследованиях и выводах научного заявления Американской кардиологической ассоциации 2013 года "Владение домашними животными и сердечно-сосудистый риск", показывают, что владение собакой связано с уменьшением факторов, влияющих на сердечную деятельность", – рассказал доктор Гленн Левин.

В первом исследовании ученые использовали Шведский национальный реестр пациентов для выявления лиц в возрасте 40–85 лет, у которых в 2001 году был сердечный приступ или инсульт. Из 344 272 человек – 186 421 перенесли инфаркт и 157 851 – инсульт за этот период. Специалисты выяснили, что у людей, владеющих собаками, были лучшие перспективы для здоровья, чем у тех, кто не держал питомцев.

"В частности, люди, которые перенесли сердечный приступ в период между 2001 и 2012 годами, владеющие собакой, имели на 33% меньший риск смерти после госпитализации, если они жили в одиночестве, и на 15% меньший риск смерти, если они владели собакой и жили с партнером или ребенком", – сказано в материале.

Исследователи предполагают, что такой результат возможен благодаря ежедневным прогулками на свежем воздухе. Это позволяет насытить кровь кислородом и подтянуть физическую форму.


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