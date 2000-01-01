10.10 01:08 MIGnews.com

Диетолог рассказала, сколько нужно пить воды

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Необходимость для человека выпивать как минимум 8 стаканов воды в сутки, чтобы поддержать нормальный водный баланс в организме, является мифом.Такое мнение выразила известная фитнес-тренер, диетолог и телеведущая Анита Луценко.По ее словам, жидкости необходимо употреблять ровно то количество, которого требует организм, а распознать их очень просто – чувство жажды или темно-желтый цвет мочи. Луценко рекомендует выпить 200 - 250 граммов воды в случае проявления одного из этих симптомов.Также она акцентировала, что слишком частые мочеиспускания как раз и свидетельствуют о переизбытке воды в организме. Если мучает жажда – мало.