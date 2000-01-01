Метод Face Tite: август – лучшее время для омоложения лица!
В этом году осенние праздники наступают раньше обычного, и если вы хотите встретить их значительно помолодевшими, поразив всех своим преображением, стоит записаться на процедуру омоложения FaceTite уже сейчас! Всего одна процедура отделяет вас от мечты, не теряйте времени!
Увидев впечатляющие результаты эстетического преображения в виде разглаживания морщин, подтяжки кожи и общего омоложения лица, клиенты часто спрашивают нас – как все это возможно только за 1 процедуру? Сегодня мы попытаемся объяснить вам действие процедуры FaceTite простым и доступным языком.
FaceTite представляет собой особую технологию, действующую на основе аппарата BodyTite. Прибор обладает специальной насадкой, состоящей из двух электродов. Сквозь микроскопические проколы внутренний электрод вводится под кожу, а внешний электрод движется параллельно внутреннему, скользя по поверхности кожи. Под воздействием электродов кожа прогревается до установленной врачом температуры, что приводит к ее сокращению и немедленной подтяжке. Дальнейшее воздействие электродов способствует запуску процесса по выработке коллагена и эластина, что приводит к мгновенному повышению эластичности и упругости кожи. Следует отметить, что запущенный процесс омоложения не прекращается в момент окончания процедуры, а продолжается еще около 3 месяцев, усиливая и закрепляя полученный эффект.
Таким образом омоложение лица и подтяжка кожи методом FaceTite вызываются естественными функциями организма, а эффект нередко превосходит все ожидания:
- немедленный результат
- выраженная подтяжка кожи
- устранение жировых отложений
- разглаживание морщин
- повышение упругости и эластичности кожи
- возврат четкости контуров и овала лица
- усиление эффекта в течение 3 месяцев после прохождения процедуры
В Израиле процедуру омоложения методом Face Tite проводит д-р Анн Гуревич – единственный в Израиле инструктор международного класса от компании INVASIX – разработчика метода — и один из считанных хирургов в мире с опытом проведения тысяч подобных процедур.
Для дополнительной информации и назначения консультации с д-ром Анн Гуревич звоните по телефону 050-336-1999 или воспользуйтесь контактной формой.
Узнать больше подробностей о процедуре и посмотреть фотографии «до» и «после» вы можете здесь.
* В связи с особым спросом на процедуру накануне осенних праздников, количество записавшихся ограничено.