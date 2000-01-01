09.08 16:12 MIGnews.com

Метод Face Tite: август – лучшее время для омоложения лица!

На правах коммерческой информации

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Увидев впечатляющие результаты эстетического преображения в виде разглаживания морщин, подтяжки кожи и общего омоложения лица, клиенты часто спрашивают нас – как все это возможно только за 1 процедуру? Сегодня мы попытаемся объяснить вам действие процедурыпростым и доступным языком.FaceTite представляет собой особую технологию, действующую на основе аппарата BodyTite. Прибор обладает специальной насадкой, состоящей из двух электродов. Сквозь микроскопические проколы внутренний электрод вводится под кожу, а внешний электрод движется параллельно внутреннему, скользя по поверхности кожи. Под воздействием электродов кожа прогревается до установленной врачом температуры, что приводит к ее сокращению и немедленной подтяжке. Дальнейшее воздействие электродов способствует запуску процесса по выработке коллагена и эластина, что приводит к мгновенному повышению эластичности и упругости кожи. Следует отметить, что запущенный процесс омоложения не прекращается в момент окончания процедуры, а продолжается еще около 3 месяцев, усиливая и закрепляя полученный эффект.Таким образом омоложение лица и подтяжка кожи методом FaceTite вызываются естественными функциями организма, а эффект нередко превосходит все ожидания:В Израиле процедуру омоложения методомпроводит– единственный в Израиле инструктор международного класса от компании INVASIX – разработчика метода — и один из считанных хирургов в мире с опытом проведения тысяч подобных процедур.