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Израиль опустился в рейтинге успешности борьбы с COVID-19 | Фото:09.06 13:50   MIGnews.com

Израиль - на третьем месте в рейтинге борьбы с COVID-19

Израиль опустился с первого на третье место в рейтинге стран, успешно противостоящих смертоносномму китайскому коронавирусу COVID-19.

К такому выводу пришла исследовательская группа Deep Knowledge.

Эксперты оценили 200 стран и регионов по 130 параметрам. Анализ охватил шесть главных категорий: эффективность карантина, эффективность управления рисками, мониторинг и обнаружение, государственная готовность, региональная устойчивость, а также готовность к чрезвычайным ситуациям.

По данным исследователей, страны, добившиеся лучших результатов, сделали это либо из-за исходного потенциала, либо из-за корректной политике и стратегии, избранной ее властями.


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