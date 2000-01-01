09.06 15:57 MIGnews.com

Производитель ракет предскажет состояние больных COVID-19

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Компания Israel Aerospace Industries, которая занимается производством ракет, научила искусственный интеллект предсказывать состояние пациентов, зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.Об этом в интервью интернет-изданию The Times of Israel рассказал директор госкомпании по инновациям Эйнат Кляйн.По ее словам, разработка способна в четырех случаях из пяти точно и заблаговременно предсказать динамику состояния пациента с COVID-19."Мы используем все данные о пациенте, собранные на сегодняшний день, чтобы спрогнозировать его состояние на завтрашний день. Вы вводите результаты анализа крови, показатели работы сердца и другие данные. Затем программа предсказывает, будет ли состояние больного улучшаться, ухудшаться, либо останется неизменным", - сказала Кляйн.