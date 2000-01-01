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ИИ научили предсказывать состояние пациентов с COVID-19 | Фото:09.06 15:57   MIGnews.com

Производитель ракет предскажет состояние больных COVID-19

Компания Israel Aerospace Industries, которая занимается производством ракет, научила искусственный интеллект предсказывать состояние пациентов, зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом в интервью интернет-изданию The Times of Israel рассказал директор госкомпании по инновациям Эйнат Кляйн.

По ее словам, разработка способна в четырех случаях из пяти точно и заблаговременно предсказать динамику состояния пациента с COVID-19.

"Мы используем все данные о пациенте, собранные на сегодняшний день, чтобы спрогнозировать его состояние на завтрашний день. Вы вводите результаты анализа крови, показатели работы сердца и другие данные. Затем программа предсказывает, будет ли состояние больного улучшаться, ухудшаться, либо останется неизменным", - сказала Кляйн.


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