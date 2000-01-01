Худший сценарий: 5000 больных на ИВЛ в Израиле

Сановники министерства здравоохранения предупреждают о “второй волне” коронавируса, удар которой может оказаться куда сильнее, чему удар первой.
Перед заседанием “кабинета коронавируса”, решившего заморозить снятие ограничений на массовые мероприятия, намеченные на середину июня, был рассмотрен сценарий “второй волны” министерства здравоохранения .
Согласно расчетам экспертов, на пике второй волны в Израиле может оказаться до 5000 пациентов, присоединенных к аппаратам искусственного дыхания.
Один из министров, видевших отчет обвинил министерство здравоохранения в “распространении панических настроений”: “Это - бесконечная кампания запугивания. Нет никакой необходимости идти на такие крайности ради того, чтобы показать, что нам необходимо подготовиться, в особенности после того, как сценарии первой волны не реализовались”.
Первоначальный локдаун в Израиле был введен после того, как министерство здравоохранения опубликовало предсказания о том, что от коронавируса умрет 10 тысяч человек. В результате израильская экономика была практически полностью остановлена на несколько недель. В результате”первой волны” умерли около 300 человек.
Министр продолжил: “Предсказания министерства здравоохранения оторваны от реальности, и они пытаются прикрыть собственный зад. Можно и нужно обсуждать все сценарии, но тут речь идет о диких преувеличениях”.
Другой источник в правительстве заявил: “Наше решение , как правительства -готовится и к крайним сценариям. Мы не полагаемся на чудеса и прекраснодушие. Как система, мы должны быть готовы к любым сценариям - и умеренным, и трудным”.
Другие министры предсказывают меньшее количество тяжелобольных во время второй волны.
Заболеваемость смертоносным коронавирусом COVID-19 в Израиле резко увеличилась, потому решение отменить снятие ограничений является оправданным.
Такое заявление на заседании "коронавирусного комитета " сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, передает Ynet.
По его словам, в Израиле количество зараженных может удвоиться в течение 10 дней. И возможно экспоненциальный рост инфицированных уже происходит, потому нужно "нажать на тормоза".
Нетаниягу отметил, что показатели распространения коронавируса будут вновь проверены на следующей неделе.
“Кабинет коронавируса” правительства Израиля провел экстренное заседание утром 8 июня. На фоне роста количества заболеваний COVID-19, вспышек инфицирования в школах и распространения вируса в разных городах принято решение о замораживании послаблений, намеченных на ближайшие дни.
Во время встречи министры проголосовали за то, чтобы заморозить планы по отмене дополнительных ограничений. Среди них - отмена запрета на массовые меропритяия и восстановление железнодорожного сообщения.