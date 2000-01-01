09.06 19:44 MIGnews.com

Из-за эпидемии: у израильтян развиваются порочные привычки

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Деловое издание The Globes сообщает о том, что меры строгой изоляции, введенные для борьбы с коронавирусом, привели к стремительному росту различных негативных феноменов в израильском обществе - резкому увеличению потребления алкоголя, наркотиков, участия в азартных играх онлайн и росту популярности порно.Торговые сети сообщают о том, что в период коронавируса продажи алкоголя увеличились на 30%. Продажи алкоголя через интернет увеличились в два раза - что лишь частично объясняется ограничениями на свободу передвижения.Профессор Шаули Ран-Лев, основатель Израильского Центра Зависимостей объясняет: “Речь идет не только об израильской, о глобальной проблеме. Повсюду регистрируется увеличение потребления алкоголя, порнографии, каннабиса, успокоительных и азартных игр в интернете. Все виды зависимостей - на подъеме. Это объясняется многими вещами. Потеря агенды и рутины. Одиночество, даже в кругу семьи. Заприте человека на 70 квадратных метрах - и он очень быстро окажется в скороварке".Профессор Ран-Лев говорит, что механизмы выживания человека очень сложны. Иногда деструктивные акции, такие , как употребление алкоголя, являются проявлением срабатывания механизма выживания. В современном мире, где вы можете купить наркотики через Telegrass, заказать водку онлайн, и без ограничений смотреть порно или играть в азартные игры аддиктивные тенденции оказываются еще более сложным вызовом. Ран-Лев говорит: В эпоху коронавируса у многих появятся и сохраняются проблемы с логистикой, с семейной жизнью. Новая рутина окажется слишком большим стрессом для многих . И это ведет к склонности возвращаться к дурным привычкам и наращивать потребление.Ученые указывают на то, что кристалл мет увеличивает количество дофамина в мозгу в 10 раз, кокаин в 4 раза и алкоголь в 2,5 раза. Дофамин - субстанция. вырабатываемая мозгом в случае возбуждения или получения удовольствия. Из-за этого у потребителей наркотиков риск превратится в зависимых - куда больше чем у тех, кто предпочитает алкоголь.Порнография также является причиной выделения дофамина, хотя и в меньших масштабах. Количество дофамина зависит от просматриваемого контента - больше, в случае если он пользователю нравится. и меньше - если он ему не по душе. По контрасту, наркотики и алкоголь увеличивает секрецию алкоголя в равной степени у разных людей.В западном обществе темп жизни, бесконечные эмоциональные вызовы, давление социальной среды делают практически неизбежными поиски внешнего источника снятия напряжения - и вместе с ними развиваются зависимости, которые в период кризиса, подобного нынешней эпидемии коронавируса лишь усиливаются.