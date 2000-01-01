09.06 13:55 MIGnews.com

Мигранты и вспышка коронавируса в Тель-Авива

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Национальный Центр Борьбы с Коронавирусом министерства здравоохранения и ЦАХАЛа сообщил о том, что в Тель-Авиве за последнюю неделю зарегистрировано 129 новых случаев коронавируса.Среди новых носителей - 66 незаконных мигрантов из южного Тель-Авива. Большинство из них - в возрасте 20-49 лет.В целом, около 2% тестов на коронавирус среди жителей Тель-Авива дают позитивный результат. Темп удвоения количества зараженных в Тель-Авиве - 2,49, намного выше, чем в среднем по стране