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Ученые выяснили, к чему приводит недостаток фруктов и овощей | Фото:10.06 04:18   MIGnews.com

Ученые выяснили, к чему приводит недостаток фруктов и овощей

Исследователи из Американского общества питания выяснили, что миллионы случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, зафиксированные по всему миру, тесно связаны с недостатком употреблением фруктов и овощей.

Об этом в воскресенье, 9 июня сообщает The Sun.

По словам ученых, примерно 1 из 7 случаев смерти от инфаркта и инсультов можно объяснить недостаточным употреблением фруктов, а 1 из 12 случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - недостаточным употреблением овощей.

"Фрукты и овощи - это модифицируемый компонент рациона, который может повлиять на предотвратимую смертность во всем мире. Глобальные приоритеты в области питания сегодня сосредоточены на обеспечении людей достаточным количеством калорий, витаминами и снижении потребления соли и сахара", рассказала ведущий автор исследования Виктория Миллер из Фридманской школы науки и питания при университете Тафтса.

Она добавила, что в день каждый из нас должен съедать хотя бы 300 граммов фруктов (это примерно два маленьких яблока), а вот овощей - 400 граммов.

Эксперты отмечают, что в 2010 году 1,8 миллионов человек погибли от заболеваний сердца из-за недостатка фруктов, при том, что нехватка овощей привела к 1 миллиону смертей.

Результаты исследования ученых будут представлены на Nutrition 2019, ежегодном собрании Американского общества питания, которое пойдет с 8 по 11 июня в Балтиморе.

Подробней с результатами исследования можно ознакомиться в пресс-релизе ученых.


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