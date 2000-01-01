10.05 01:41 MIGnews.com

Назван спорт, продлевающий жизнь на 8 лет

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Группа австралийских ученых обнаружила весьма необычную тенденцию – чем активнее человек занимается интеллектуальными видами спорта, тем дольше он живет.Согласно опубликованной в PLOS One статье, к такому выводу исследователи пришли, изучив данных о продолжительности жизни более 16 тысяч шахматистов. Все подопытные профессионально занимались шахматами, обладая званиями гроссмейстера или занимая призовые места на олимпиадах, начиная с 1950 годов.Стоит отметить, что между собой их продолжительность жизни в целом не отличалась, но в целом была на 7,7 лет больше, чем у обычного населения.Причин для такой тенденции авторы исследования видят две: повышенные умственные способности, необходимые для успешного занятия шахматами, и здоровый образ жизни, необходимый для улучшения когнитивных показателей.Впрочем дальше догадок ученые продвинуться не смогли, заявив о необходимости более подробной базы данных с указанием причины смерти шахматистов.