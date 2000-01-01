Госконтролер: Министр Лицман травит израильтян сигаретами
Министр здравоохранения Яаков Лицман, который неоднократно угрожал развалить коалицию, покинув ее вместе со своей партией "Яадут а-Тора", мягко говоря, не очень хорошо справляется со своими должностными обязанностями.
Согласно опубликованному вчера докладу госконтролера Йосефа Шапиры, глава Минздрава не только никак не озабочен борьбой с курением в Израиле, но и "забыл" сообщить общественности о двух встречах с представителями своих, по идее, злейших врагов – табачных компаний. А это является нарушением положений о гласности.
По информации Шапиры, помимо самого главы ведомства, на встречах присутствовали и другие высокопоставленные чиновники Минздрава.
"Любой чиновник, обязан информировать общественность о своих встречах с представителями табачных компаний, поскольку, тогда общественность сможет помешать давлению табачных компаний на чиновников и предотвратить принятие ими решений, не соответствующих сохранению здоровье. Кроме того, сокрытие факта встреч с представителями табачных компаний игнорирует необходимость в прозрачности работы", - говорится в докладе госконтролера.
Шапира привел статистические данные, продемонстрировав рост числа курильщиков в период с 2012 по 2015 год. Как оказалось их количество постепенно снижалось до 2013 года, но с тех пор выросло на 5,22%.
"Вывод заключается в том, что количество молодых курильщиков достаточно велико, что значительно влияет на общее количество курильщиков. Министерство здравоохранения должно работать над сокращением числа курильщиков, а его работа должна быть основана на точных статистических данных", - говорится в отчете.
Кроме того, госконтролер выразил неудовлетворение тем фактом, что Минздрав отказался повышать минимальный возраст для курения до 21 года, как и акцизный сбор на электронные сигареты и скручиваемый табак. Стоит отметить, что в прошлом году министр Лицман открестился от претензий по поводу роста количества курящих, назвав приведенную статистику "нелогичной".
Напоследок Шапира выразил надежду, что министерство здравоохранения займется вопросом общественного здоровья на законодательном уровне.