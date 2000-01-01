10.05 04:16 MIGnews.com
Ученые: хотите сберечь нервы – пейте вино
Сотрудники Института по исследованиям продуктов питания в Мадриде (Испания) рассказали о пользе вина.
Ученые установили, что вино помогает справиться со стрессом и другими возрастными заболеваниями.
Прежде чем подтвердить свою гипотезу исследователи провели эксперимент с участием 200 человек.
После ученые пришли к выводу, что вино содержит компоненты, предотвращающие гибель нервных клеток. Кроме того этот напиток успокаивает человека в стрессовой ситуации.
Также специалисты выяснили, что вино помогает в профилактике болезней Альцгеймера и Паркинсона.
В то же время, авторы исследования подчеркивают, что винные метаболиты оказывают благотворное влияние при умеренном потреблении данного напитка – порядка ста миллилитров в день.
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