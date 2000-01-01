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Ученые: хотите сберечь нервы – пейте вино | Фото: Thinkstock10.05 04:16   MIGnews.com

Ученые: хотите сберечь нервы – пейте вино

Сотрудники Института по исследованиям продуктов питания в Мадриде (Испания) рассказали о пользе вина.

Ученые установили, что вино помогает справиться со стрессом и другими возрастными заболеваниями.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу исследователи провели эксперимент с участием 200 человек.

После ученые пришли к выводу, что вино содержит компоненты, предотвращающие гибель нервных клеток. Кроме того этот напиток успокаивает человека в стрессовой ситуации.

Также специалисты выяснили, что вино помогает в профилактике болезней Альцгеймера и Паркинсона.

В то же время, авторы исследования подчеркивают, что винные метаболиты оказывают благотворное влияние при умеренном потреблении данного напитка – порядка ста миллилитров в день.
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