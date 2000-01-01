10.05 07:27 MIGnews.com

Израиль: Дефицит в системе здравоохранения

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Чем отличается семейный врач от терапевта? Семейный врач ориентирован на всю семью, он является первым, к кому обращаются за помощью и, как правило, 90% пациентов, пришедших к семейному врачу, решают свою проблему на месте. Семейный врач обязан знать основы травматологии, хирургии, гинекологии, педиатрии, и этот список навыков можно продолжать долго. Если его квалификации не хватает для решения того или иного вопроса, он подбирает специалиста, к которому может направить такого пациента. В то время, когда продолжительность жизни растет, а пациенты приходят с целым «букетом» болезней, роль семейного врача как координатора лечения чрезвычайно важна.На сегодняшний день проблема нехватки семейных врачей в Израиле стоит чрезвычайно остро. Почти 60% семейных врачей в больничных кассах не являются специалистами в семейной медицине, а терапевтами, врачами общей практики.Как и в других областях, в которых не хватает врачей специалистов, в области семейной медицины проблема будет только усугубляться. По данным министерства здравоохранения, сегодня в Израиле 4.523 врача заняты семейной медициной, только 1.900 из них прошли соответствующую специализацию, но 300 из них вскоре выйдут на пенсию. От 60 до 80 врачей ежегодно заканчивают специализацию на семейного врача, в то время, как требуется не менее 300 стажеров ежегодно.В Союзе семейных врачей полагают, что одной из причин отсутствия ставок для стажеров в семейной медицине является финансовое положение больничных касс, которые предпочитают работать с терапевтами и не вкладывать деньги в четыре года специализации. Минздрав, со своей стороны, не оказывает финансовую помощь, потому что в соглашении, подписанном врачами в 2011 году, область семейной медицины не определена как страдающая от нехватки персонала. К примеру, анестезиология, была определена таковой и все, кто выбирает стажироваться на анестезиолога, получают дотации.Половина молодых врачей в Израиле являются выпускниками зарубежных учебных заведений, где нет ударения на семейную медицину и поэтому они изначально не ориентированы на специализацию в этой области. Не стоит забывать и то, что семейный врач практически лишен частной практики, в отличие от других врачебных специальностей, и это факт не добавляет студентам желания становиться семейными врачами.