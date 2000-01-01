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Названа главная причина смерти женщин в возрасте 30-49 лет 10.04 02:20   MIGnews.com

Названа главная причина смерти женщин в возрасте 30-49 лет

Главной причиной смерти женщин в возрасте 30-49 лет во всем мире является вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом говорится в посте Организации Объединенных Наций в Twitter.

Главная причина смерти женщин 30-49 лет по всему миру – ВИЧ-инфекция, на втором месте находится ишемическая болезнь сердца, на третьем разместились проблемы с беременностью и родами, на четвертом освоился инсульт, на пятом укоренился рак груди, на шестом стоит туберкулез.

Примерно два года назад в ЮНЭЙДС пришли к заключению, что в Восточной Европе и Центральной Азии самая тревожная ситуация с ВИЧ. Стоит отметить, что больше 80% новых случаев заражения ВИЧ в регионе приходится на Российскую Федерацию.

Названа главная причина смерти женщин в возрасте 30-49 лет
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