10.04 00:25 MIGnews.com

Чаще всего болеют вспыльчивые люди

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Даже незначительный стресс повышает риск возникновения воспалительных реакций в организме.Эксперименты исследователей Питтсбургского Университета показывают связь стрессовых ситуаций, в которых находится человек, с возникновением у него воспалительных реакций.Эксперимент показал, что даже незначительный стресс, который был организован для добровольцев, кроме учащенного сердцебиения, способен повысить риск воспалительных реакций, поскольку у ряда добровольцев зафиксирован маркер воспаления интерлейкин-6.Данные исследования объясняют, почему вспыльчивые люди чаще спокойных имеют хронические заболевания, связанные с воспалениями.