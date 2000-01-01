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Чаще всего болеют вспыльчивые люди | Фото: Thinkstock10.04 00:25   MIGnews.com

Чаще всего болеют вспыльчивые люди

Даже незначительный стресс повышает риск возникновения воспалительных реакций в организме.

Эксперименты исследователей Питтсбургского Университета показывают связь стрессовых ситуаций, в которых находится человек, с возникновением у него воспалительных реакций.

Эксперимент показал, что даже незначительный стресс, который был организован для добровольцев, кроме учащенного сердцебиения, способен повысить риск воспалительных реакций, поскольку у ряда добровольцев зафиксирован маркер воспаления интерлейкин-6.

Данные исследования объясняют, почему вспыльчивые люди чаще спокойных имеют хронические заболевания, связанные с воспалениями.
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