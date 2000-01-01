Чаще всего болеют вспыльчивые люди

Даже незначительный стресс повышает риск возникновения воспалительных реакций в организме.
Эксперименты исследователей Питтсбургского Университета показывают связь стрессовых ситуаций, в которых находится человек, с возникновением у него воспалительных реакций.
Эксперимент показал, что даже незначительный стресс, который был организован для добровольцев, кроме учащенного сердцебиения, способен повысить риск воспалительных реакций, поскольку у ряда добровольцев зафиксирован маркер воспаления интерлейкин-6.
Данные исследования объясняют, почему вспыльчивые люди чаще спокойных имеют хронические заболевания, связанные с воспалениями.