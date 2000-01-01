10.04 04:23 MIGnews.com

Установлена причина ранней седины

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Ученые из Университета Каира (Египет) раскрыли причину появления ранней седины. В ходе ряда исследований было установлено, что седина может указывать на повреждение артерий у человека.Специалисты пришли к выводу, что слишком раннее появление седины может свидетельствовать о том, что человеку необходимо поправить свое здоровье. Целый ряд заболеваний исследователи связывают с появлением седины.Ученые заявили, что отсутствие пигмента, отвечающего за цвет волос, может указывать на появление воспалительных процессов в организме, остановку клеточного роста, сердечно-сосудистые заболевания и многое другое.К подобному выводу египетские ученые пришли, проведя исследования здоровья 545 человек.Оказалось, что люди, имевшие на момент исследования седину, были чаще подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, а также проблемам лишнего веса. Так что, если у человека начала очень рано проявляться седина, не стоит паниковать. Однако, желательно, отправиться на проверку к врачам, дабы те смогли предупредить возможную развивающуюся болезнь.