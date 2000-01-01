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В Саудовской Аравии из-за коронавируса закрыли все школы 09.03 13:20   MIGnews.com

В Саудовской Аравии из-за коронавируса закрыли все школы

В Саудовской Аравии из-за вспышки коронавируса временно закрыли все учебные заведения.

"Решение приостановить деятельность всех учебных заведений принято из соображений безопасности учащихся, которым предоставлена альтернатива в виде дистанционного обучения", - сообщает AL Arabia со ссылкой на заявление министерства образования.

Министр образования Саудовской Аравии Аль-Аль-Шейх Аль-Арабия взял на себя руководство активацией "виртуальных школ" и дистанционного обучения в период приостановки.

"Преподавателей не будут вызывать для выполнения каких-либо задач. Этот порядок распространяется на все государственные школы. Что касается университетов, то решение о вызове администраторов или преподавателей будет оставлено на усмотрение директоров университетов, так как им необходимо будет продолжить онлайн-курсы и посмотреть, что соответствует их учебным программам", - сказал он.


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