Коронавирус оказался чувствительным к высоким температурам
Новое исследование вируса Covid-19 показало, что вирус может зависеть от температуры окружающей среды, однако по мнению экспертов, люди должны избегать попадания в ловушку, думая, что они будут реагировать на сезонные изменения точно так же, как и другие патогенные микроорганизмы, вызывающие простуду или грипп.
"Температура может существенно влиять на передачу Covid-19", - говорится в сообщении. Об этом сообщает South China Morning Post.
Высокая чувствительность вируса к высоким температурам может помешать его распространению в более теплых странах.
Исходя из результатов исследования, предлагается "странам и регионам с более низкой температурой принять самые строгие меры контроля".
Многие национальные правительства и органы здравоохранения делают ставку на то, что коронавирус теряет часть своей активности по мере прогрева погоды, как это обычно бывает с аналогичными вирусами, вызывающими простуду и грипп.