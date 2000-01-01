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Коронавирус оказался чувствительным к высоким температурам 09.03 08:32   MIGnews.com

Коронавирус оказался чувствительным к высоким температурам

Новое исследование вируса Covid-19 показало, что вирус может зависеть от температуры окружающей среды, однако по мнению экспертов, люди должны избегать попадания в ловушку, думая, что они будут реагировать на сезонные изменения точно так же, как и другие патогенные микроорганизмы, вызывающие простуду или грипп.

"Температура может существенно влиять на передачу Covid-19", - говорится в сообщении. Об этом сообщает South China Morning Post.

Высокая чувствительность вируса к высоким температурам может помешать его распространению в более теплых странах.

Исходя из результатов исследования, предлагается "странам и регионам с более низкой температурой принять самые строгие меры контроля".

Многие национальные правительства и органы здравоохранения делают ставку на то, что коронавирус теряет часть своей активности по мере прогрева погоды, как это обычно бывает с аналогичными вирусами, вызывающими простуду и грипп.


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