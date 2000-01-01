09.03 17:56 MIGnews.com

Мужчины больше женщин рискуют умереть от коронавируса

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Китайские ученые провели исследование, результаты которого показали, что мужчины больше подвержены риску умереть от коронавируса, чем женщины и дети.Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного китайскими Центрами контроля заболеваний.В исследовании приняли участие 44 тысячи человек. Результаты показали, что 2,8 % погибших от коронавируса составили мужчины, процент женщин составляет 1,7%. Среди подростков и детей погибло 0,2%, наибольший показатель смертности среди людей старше 80 лет - 15%.