В Китае создан экспресс-тест на коронавирус

Китайским национальным управлением по медицинским продуктам одобрен набор для экспресс-тестирования антитела COVID-19 с результатами, доступными через 29 минут.
Этот набор, разработанный исследовательской группой во главе с Университетом Сямынь, может быть использован для клинических случаев, подозрительных случаев и скрининга групп высокого риска, что повышает эффективность тестирования в медицинских учреждениях. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.
Набор прошел клинические испытания в больницах в эпицентре вспышки вируса Ухани. Комбинация тестов нуклеиновых кислот и обнаружения антител улучшила скорость обнаружения.
По словам разработчика, три реагента антител для COVID-19 были одобрены Европейским союзом и экспортируются в такие страны как Италия, Австрия и Нидерланды.