09.03 13:24 MIGnews.com

В Китае создан экспресс-тест на коронавирус

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Китайским национальным управлением по медицинским продуктам одобрен набор для экспресс-тестирования антитела COVID-19 с результатами, доступными через 29 минут.Этот набор, разработанный исследовательской группой во главе с Университетом Сямынь, может быть использован для клинических случаев, подозрительных случаев и скрининга групп высокого риска, что повышает эффективность тестирования в медицинских учреждениях. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.Набор прошел клинические испытания в больницах в эпицентре вспышки вируса Ухани. Комбинация тестов нуклеиновых кислот и обнаружения антител улучшила скорость обнаружения.По словам разработчика, три реагента антител для COVID-19 были одобрены Европейским союзом и экспортируются в такие страны как Италия, Австрия и Нидерланды.