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В Израиле аутизм будут лечить марихуаной | Фото: Thinkstock09.03 15:16   MIGnews.com

В Иерусалиме начали лечить аутизм марихуаной

Израильские эксперты из столичного медицинского центра "Шаарей-Цедек" начали программу по изучению эффективности каннабиса для лечения аутизма у детей и взрослых. Это первое подобное исследование в мире, пишет Times of Israel.

В исследовании примут участие 120 человек, страдающих аутизмом. Участвовать будут как дети, так и молодые люди. Руководитель проекта доктор Ади Арана утверждает, что проект вызвал огромный интерес у израильтян.

"В наших листы ожидания нет места. Участвовать хотят много, очень много семей со всего Израиля. Они надеются и слышали от друзей и других семей, что это может помочь", — рассказал ученый журналистам.

Аутизмом в Израиле, как и во всем мире, страдает около 1% людей. Их отличают трудности с общением и социализацией, навязчиво повторяющиеся состояния. Есть данные, что каннабис способен смягчить эти симптомы, однако научно это строго не подтверждено. Аран с коллегами постарается восполнить этот пробел.

"Эта дилемма касается не только нас. Многие врачи по всему миру находятся в том же положении. Семьи просят о лечении каннабисом, потому что они слышали или читали в интернете, что это действительно помогает. Но у врачей нет никаких доказательств", - говорит доктор Аран.
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